Стартап Basalt планирует взломать заброшенный спутник для тестирования «Windows д...

Стартап Basalt планирует взломать заброшенный спутник для тестирования «Windows для спутников»Космический стартап Basalt из США, основанный выпускниками Массачусетского технологического института Алексом Чоем (Alex Choi) и Максимилианом Бхатти (Maximillian Bhatti), заявил о планах «взломать» заброшенный спутник и установить на него собственную операционную систему.