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Байден посвятил Украине почти все время своего обращения к конгрессу

Байден посвятил Украине почти все время своего обращения к конгрессу

Global Look Press/Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos Президент США Джо Байден почти все время своего обращения к конгрессу посвятил заявлениям об Украине и только в конце упомянул о внутригосударственных проблемах.

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