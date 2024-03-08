Байден посвятил Украине почти все время своего обращения к конгрессу

Global Look Press/Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos Президент США Джо Байден почти все время своего обращения к конгрессу посвятил заявлениям об Украине и только в конце упомянул о внутригосударственных проблемах.
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