В Кумёнском районе ремонтируют 4,3 км трассы Плотники – Вожгалы – Богородское – Уни

Работы завершат завершат к концу августа. Подрядчики приступили к обновлению дорожного полотна на трассе Плотники – Вожгалы – Богородское – Уни в Кумёнском районе по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
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