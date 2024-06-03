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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дружинин о возможном переносе Игр дружбы: «Нашей федерации об этом ничего не известно. Примем любое решение и будем готовиться к соревнованиям»

По информации «Спорт-Экспресса», соревнования, которые должны пройти в Москве и Екатеринбурге, с высокой долей вероятности перенесут с 2024-го на 2025 год.

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