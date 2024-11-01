В Северной столице отмечается с День судебного дела

Он напомнил, что российская судебная система “родилась именно в Санкт-Петербурге”. “От профессионализма и верности долгу судебных приставов зависит уверенность россиян в справедливости и эффективности государственных институтов.
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