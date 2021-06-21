В МИД России ответили на протесты США по поводу маневров Военного флота РФ у берегов Америки

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала ответный комментарий на протесты, заявленные по дипломатической и военной линии Соединенными Штатами по поводу маневров Военного флота нашей страны у берегов США.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала ответный комментарий на протесты, заявленные по дипломатической и военной линии Соединенными Штатами по поводу маневров Военного флота нашей страны у берегов США.
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