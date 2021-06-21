Закон и Порядок

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В МИД России ответили на протесты США по поводу маневров Военного флота РФ у берегов Америки

В МИД России ответили на протесты США по поводу маневров Военного флота РФ у берегов Америки

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала ответный комментарий на протесты, заявленные по дипломатической и военной линии Соединенными Штатами по поводу маневров Военного флота нашей страны у берегов США.

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Strannik Weid
Пошли они на хер со своими протестами
мирас Закироув
Их много, нужно посылать на херЫ..
Strannik Weid
🤣🤣
Александр Рожков
Молодцы! Так держать!
Алексей Сафронов
...если, даже у мифического Ахиллеса была найдена уязвимая "пята", то, тем более, теперь пиндосов можно почаще держать за фаберже 😁

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