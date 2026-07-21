НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лига конференций. 2-й квалификационный раунд. «Левадия» против «Гетеборга», «Нефтчи» примет минское «Динамо» в среду, БАТЭ сыграет со «Сьоном» в четверг

В первых матчах 2-го квалификационного раунда Лиги конференций во вторник « Левадия » встретится с « Гетеборгом », в среду « Нефтчи » примет минское «Динамо», « Рига » в гостях сыграет с « Вардаром ».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии