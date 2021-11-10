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Поздравление Председателя Совета министров Республики Крым с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Поздравление Председателя Совета министров Республики Крым с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации

Поздравление Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации«Поздравляю личный состав и ветеранов МВД с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел.

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