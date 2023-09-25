Китай закрывает завод бытовой техники Candy в России

Причиной стала низкая выручка, снижавшаяся с февраля 2022 года.фото: Агентство «Москва»--> Китайский производитель бытовой техники Haier, владеющий итальянским брендом Candy, принял решение закрыть предприятие, сообщают источники «Коммерсанта».
Причиной стала низкая выручка, снижавшаяся с февраля 2022 года.фото: Агентство «Москва»--> Китайский производитель бытовой техники Haier, владеющий итальянским брендом Candy, принял решение закрыть предприятие, сообщают источники «Коммерсанта».
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