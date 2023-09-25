ГлагоL

22 545 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лилия Безматерных (Семенова)
    Искупить кровьюОсуждённый за уби...
  • Ирина Мва
    согласна на все 200...старая ведьма  имеет заслуги от покойного муженька...а в остальном она никакая...гнать поганой ...Нарусову отчитали...
  • Владимир
    Хорошо живём,мясо только на картинке,одежда б/у, зарплата минималка,хоть пенсию поднимают,а мне дожить до 65 лет наве...Стало известно, н...

Китай закрывает завод бытовой техники Candy в России

Китай закрывает завод бытовой техники Candy в России

Причиной стала низкая выручка, снижавшаяся с февраля 2022 года.фото: Агентство «Москва»--> Китайский производитель бытовой техники Haier, владеющий итальянским брендом Candy, принял решение закрыть предприятие, сообщают источники «Коммерсанта».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх