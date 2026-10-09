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«Аренда таланта»: почему Елена Ваенга платит половину гонораров бывшему спутнику

«Аренда таланта»: почему Елена Ваенга платит половину гонораров бывшему спутнику

В июне 2025 года Елена Ваенга слегла. Начиналось как обычная простуда — кончилось острым ларингитом и фарингитом: голосовые связки отекли, и голос отказал — тот самый «аппарат», как сама певица называет свой инструмент.

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