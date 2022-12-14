Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

90 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aнатолий Райков
    А разве я где то о ней что то ей плохого пожелал?Энтони Дэвис: «Бр...
  • Татьяна Бутова
    Пола-то она женского, а ориентации мужской. Но зато  патриотической ориентации правильной. Критикует свою страну.  Ра...Энтони Дэвис: «Бр...
  • Татьяна Бутова
    И хорош бы м....ка этого подержать хоть сутки как БутаЭнтони Дэвис: «Бр...

Овечкин – 3-й игрок в истории НХЛ с 20+ шайбами в 18 сезонах подряд. У Хоу серия из 22 сезонов, у Шэнахэна – 19

Александр Овечкин – 3-й игрок в истории НХЛ с 20+ шайбами в 18 сезонах подряд. Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (7:3).

Вернуться к статье

Картина дня

наверх