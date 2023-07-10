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В Верхней Пышме завершился Кубок Урала по спортивному самбо

В Верхней Пышме завершился Кубок Урала по спортивному самбо

В городе Верхняя Пышма Свердловской области прошел первый в истории региона международный турнир по спортивному самбо среди мужчин – Кубок Урала "Содружество", на котором большинство медалей выиграли спортсмены, представляющие Клуб самбо УГМК.

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