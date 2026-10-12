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Should we continue the move from the current NPOC or do we need?

Should we continue the move from the current NPOC or do we need?

Should we continue the move from the current NPOC or do we need? E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! sequelll I like that NQ is forming something today that I didn't expect from it, because we opened below Friday's VA and are testing NPOC, from which I would like to see longs if there is a setup.

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