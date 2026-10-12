Should we continue the move from the current NPOC or do we need? E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! sequelll I like that NQ is forming something today that I didn't expect from it, because we opened below Friday's VA and are testing NPOC, from which I would like to see longs if there is a setup.
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