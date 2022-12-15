Жительница Уссурийска вернула долг подруге из-за страха потерять квартиру

В Уссурийске женщина заняла 400 тысяч рублей у своей знакомой, а затем перестала возвращать долг. Обманутая подруга обратилась суд, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Приморскому краю.
Популярные статьи
- Подразделение одного из мотострелковых соединений ВС РФ по нанесло огневой удар по диверсионно-разведывательным группам ВСУ
- В День Героев Отечества в Новосибирском ВВКУ состоялось открытие бюста Героя России старшего лейтенанта Максима Пескового
- В Воздушно-десантных войсках проведены мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества
Свежие комментарии