Axios: саудовский принц выразил опасения по поводу атак США по Ирану

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого, по данным портала Axios, выразил обеспокоенность возможной эскалацией вокруг Ирана.
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