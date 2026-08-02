Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 431 подписчик

Axios: саудовский принц выразил опасения по поводу атак США по Ирану

Axios: саудовский принц выразил опасения по поводу атак США по Ирану

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого, по данным портала Axios, выразил обеспокоенность возможной эскалацией вокруг Ирана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии