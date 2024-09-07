Личные документы участника СВО лейтенанта Кочанжи передали на хранение в архив Петербурга

Их принес отец бойца Личные документы участника СВО лейтенанта Павла Кочанжи на государственное хранение в Центральный государственный архив города передал отец героя Сергей Кочанжи, сообщает пресс-служба Архивного комитета Петербурга.
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