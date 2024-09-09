Вместо Подмосковья – Уфа: астраханский «Волгарь» неожиданно получил более сильного соперника в Кубке России

Оппонента из Второй лиги сменил клуб из Первой. Весьма неожиданными оказались результаты жеребьевки четвертого раунда «Пути Регионов» FONBET Кубка России сезона-2024/2025 в отношении астраханского «Волгаря».
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