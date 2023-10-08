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Смоленская область получит более 392 млн рублей на реставрацию исторической усадьбы

Смоленская область получит более 392 млн рублей на реставрацию исторической усадьбы

Правительство России выделило средства для восстановления объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба “Высокое”», расположенного в Новодугинском районе Смоленской области, сообщает пресс-служба кабмина.

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