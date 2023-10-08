Смоленская область получит более 392 млн рублей на реставрацию исторической усадьбы

Правительство России выделило средства для восстановления объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба “Высокое”», расположенного в Новодугинском районе Смоленской области, сообщает пресс-служба кабмина.
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