Матч Лиги 1 прерван из-за петарды: вратаря унесли с поля на носилках

Матч 8-го тура Лиги 1 был прерван в дополнительное время из-за брошенной на поле петарды. Дуэль «Монпелье» и «Клермона» — матч в Лиге 1, который был прерван в дополнительное время из-за петарды, сообщает издание.
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