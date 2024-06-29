Мамиашвили: у МОК и Баха нет оправданий по недопуску российских спортсменов

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) и Томас Бах выполняют политический заказ по недопуску российских спортсменов на летние Олимпийские игры - 2024, которые пройдут в Париже.