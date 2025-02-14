14 февраля 2025 года в Набережных Челнах пройдут массовые проверки водителей

14 февраля 2025 года в Набережных Челнах пройдет масштабная проверка водителей. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, предупреждения и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения сотрудники ГИБДД МВД России 14 февраля 2025 года в Набережных Челнах проведут профилактическое мероприятие по проведению масштабной проверки соблюдения водителями правил дорожного движения.