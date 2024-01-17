Макрон вслед за Сунаком собрался подписать с Киевом соглашение о «гарантиях безопасности»

Президент Франции Эмманюэль Макрон на Международном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе в среду, 17 января, заявил, что в настоящее время почти завершена подготовка соглашения о «гарантиях безопасности» Украины, – сообщают украинские СМИ.