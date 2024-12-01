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Экс-тренер "Зенита" Петржела: кажется, подкуп судей была распространен в России

Экс-тренер "Зенита" Петржела: кажется, подкуп судей была распространен в России

Бывший тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела отреагировал на коррупционный скандал в российском футболе после слов губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что "Крылья Советов" должны 36 млн рублей преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе Российского футбольного союза (РФС), передает "Советский спорт".

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