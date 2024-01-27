В Тамбовской области проходят мероприятия, посвященные 80-летию со Дня снятия блокады Ленинграда

27 января Россия отмечает 80-ю годовщину со Дня снятия блокады Ленинграда в 1944 году. В преддверии памятной даты глава Тамбовской области Максим Егоров вручил 27 тамбовским ветеранам почетный знак "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".
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