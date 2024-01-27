Новости Тамбова
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

109 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Мангуш
    До 21 века считалось, что  гитлеровцы уничтожили 5 млн евреев, а в 21 веке это цифра почему-то увеличилась на миллион...В России вспомина...
  • Ирина52
    Треш-стрим это — прямой эфир, ведущий которого совершает опасные и унизительные действия над собой или другими людьми...В России планирую...
  • Гоша Веверсис
    А на русском языке никак нельзя написать ,что это такое трэш ,стрим и т. д. и т. п. ?В России планирую...

В Тамбовской области проходят мероприятия, посвященные 80-летию со Дня снятия блокады Ленинграда

В Тамбовской области проходят мероприятия, посвященные 80-летию со Дня снятия блокады Ленинграда

27 января Россия отмечает 80-ю годовщину со Дня снятия блокады Ленинграда в 1944 году. В преддверии памятной даты глава Тамбовской области Максим Егоров вручил 27 тамбовским ветеранам почетный знак "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх