Компания Kia представила первый пикап Tasman в ярком камуфляже

Компания Kia активно увлекает общественность в ожидании грядущего дебюта своей первой модели пикапа. Производитель из Южной Кореи представил новый официальный образ модели Kia Tasman, украшенный в яркий, цветной камуфляж, который был создан с участием художника Ричарда Бойда-Данлопа.
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