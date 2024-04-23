Компания Kia представила первый пикап Tasman в ярком камуфляже

Компания Kia активно увлекает общественность в ожидании грядущего дебюта своей первой модели пикапа. Производитель из Южной Кореи представил новый официальный образ модели Kia Tasman, украшенный в яркий, цветной камуфляж, который был создан с участием художника Ричарда Бойда-Данлопа.