Главный тренер «Балтики» Талалаев дисквалифицирован на четыре матча РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на четыре матча Российской премьер-лиги (РПЛ) за оскорбительное поведение в игре против «Рубина».
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