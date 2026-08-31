Луна исчезла с ясного неба почти на всю ночь: что на самом деле произошло во время затмения 1110 года

Лунное затмение 5 мая 1110 года — одно из самых известных и необычных астрономических событий, известное как «чёрное» полное лунное затмение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВП Navai вдребезги р...
- Допустимый запас ...
- ГВ Изменения кожи ли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым