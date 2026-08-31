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Луна исчезла с ясного неба почти на всю ночь: что на самом деле произошло во время затмения 1110 года

Луна исчезла с ясного неба почти на всю ночь: что на самом деле произошло во время затмения 1110 года

Лунное затмение 5 мая 1110 года — одно из самых известных и необычных астрономических событий, известное как «чёрное» полное лунное затмение.

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