Прикосновение «руки смерти», или Почему на севере Австралии купаются в колготках

Побережье северного австралийского штата Квинсленд — это настоящий курортный рай. Кого здесь только не встретишь у линии прибоя — красоток в бикини, семейные пары с детьми, мужественные серферы и… люди в колготках.
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