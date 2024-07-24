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Прикосновение «руки смерти», или Почему на севере Австралии купаются в колготках

Прикосновение «руки смерти», или Почему на севере Австралии купаются в колготках

Побережье северного австралийского штата Квинсленд — это настоящий курортный рай. Кого здесь только не встретишь у линии прибоя — красоток в бикини, семейные пары с детьми, мужественные серферы и… люди в колготках.

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