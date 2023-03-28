Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Выигранная война всегда рентабельна

 Известному    и      талантливому  (нет,  он  действительно  таланливый,  я   ценю  его    за  бережное  отношение  к  классике)   режиссёру Владимиру Бортко ("Собачье  сердце",  "Мастер  и Маргарита",  "Тарас  Бульба", "Бандитский  Петербург",  "Улицы  разбитых  фонарей"  и пр.

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