Выигранная война всегда рентабельна

Известному и талантливому (нет, он действительно таланливый, я ценю его за бережное отношение к классике) режиссёру Владимиру Бортко ("Собачье сердце", "Мастер и Маргарита", "Тарас Бульба", "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей" и пр.