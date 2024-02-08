Львам больше знакомиться, а Рыбам заняться делами, отложенными в долгий ящик: гороскоп на 9 февраля для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяВ эту пятницу, 9 февраля 2024 года, рекомендуется подходить с осторожностью к словам других.