Военное обозрение

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Экс-президент США Трамп пошутил про свое уголовное преследование: «Прокурор считала, что я улечу в Россию»

Экс-президент США Трамп пошутил про свое уголовное преследование: «Прокурор считала, что я улечу в Россию»

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп прокомментировал позицию окружного прокурора округа Фултон. Ранее прокурор настаивала на том, чтобы в отношении Трампа установили залог в размере 200 тысяч долларов.

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