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Добрый Мир

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«Миллион погибших»: на Западе пришли в ярость из-за слов Рютте об Украине

«Миллион погибших»: на Западе пришли в ярость из-за слов Рютте об Украине

Alexander Flocke/Keystone Press Agency/Global Look Press Обещания, которые страны НАТО давали Киеву на протяжении всего конфликта с Россией, привели к гибели миллиона украинских солдат, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.

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