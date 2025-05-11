Alexander Flocke/Keystone Press Agency/Global Look Press Обещания, которые страны НАТО давали Киеву на протяжении всего конфликта с Россией, привели к гибели миллиона украинских солдат, заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X.
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