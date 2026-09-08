«Я тебя могну»: разбор вирусной фразы и тренда моггинга

Услышав от ребенка или его друзей загадочную угрозу «я тебя могну», не стоит сразу хвататься за голову.
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