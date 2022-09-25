В ЛНР спасателей перевели на усиленный режим службы из-за обстрелов ВСУ

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Луганской Народной Республики (ЛНР) переведены на усиленный режим работы в связи с непрекращающимися обстрелами со стороны ВСУ, заявил глава МЧС республики Евгений Кацавалов 25 сентября журналистам.