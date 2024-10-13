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Царьград

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В Японии заявили о причастности США к бомбардировкам Хиросимы: Эксперт потрясён

В Японии заявили о причастности США к бомбардировкам Хиросимы: Эксперт потрясён

Кистанов в беседе с RT оценил заявление Исибы об атомном ударе СШАПремьер-министр Японии Сигэру Исиба в ходе предвыборных дебатов сказал, что будучи шестиклассником увидел кадры, как США сбрасывали бомбы на Хиросиму.

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