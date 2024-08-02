Медведев назвал издевательством над историей слова Гросу о «геноциде» в Молдавии

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал издевательством над историей и здравым смыслом попытки спикера парламента Молдавии Игоря Гросу продвинуть инициативу о признании голода в республике в 1946—1947 годах геноцидом по аналогии с голодомором в Украинской ССР.