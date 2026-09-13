Русская весна
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Русская весна

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Запад раз в столетие хочет напасть на Россию, рассказал французский историк

Запад раз в столетие хочет напасть на Россию, рассказал французский историк

Западные страны раз в столетие хотят вторгнуться в Россию и получить доступ к её природным ресурсам, заявил французский историк и исследователь Второй мировой войны Рене Барки.

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