Запад раз в столетие хочет напасть на Россию, рассказал французский историк

Западные страны раз в столетие хотят вторгнуться в Россию и получить доступ к её природным ресурсам, заявил французский историк и исследователь Второй мировой войны Рене Барки.
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