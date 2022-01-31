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Крал о будущем в «Вест Хэме»: «Летом будут принимать решения два клуба. Есть вариант вернуться в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал, выступающий за «Вест Хэм» на правах аренды, рассказал о проблемах адаптации в АПЛ.

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