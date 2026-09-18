Камеры поймали более 13 тысяч непристегнутых водителей и пассажиров на Сахалине

В августе комплексы фотовидеофиксации на дорогах Сахалинской области выявили 13 299 случаев езды без ремней безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СЮ Уроженец Сахалина...
- П Автокрановщик с С...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым