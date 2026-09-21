В Нижнем Новгороде поставили самую известную пьесу Оскара Уайльда

Премьерой спектакля «Как важно быть серьёзным» по пьесе Оскара Уайльда свой юбилейный 80‑й театральный сезон открыл нижегородский театр «Комедiя».
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