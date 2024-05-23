Выставка дает надежду на возрождение охотничьих традиций на Урале

В рамках открывшегося в Екатеринбурге "Трофейного охотничьего форума. Урал 2024" своими впечатлениями поделился Максим Щепин из Перми и Александр Колужников из Свердловского областного кроиведческого музея:"Для Уральского региона выставка довольно масштабная, познавательная и популяризирующая трофейную охоту.