Выставка дает надежду на возрождение охотничьих традиций на Урале

В рамках открывшегося в Екатеринбурге "Трофейного охотничьего форума. Урал 2024" своими впечатлениями поделился Максим Щепин из Перми и Александр Колужников из Свердловского областного кроиведческого музея:"Для Уральского региона выставка довольно масштабная, познавательная и популяризирующая трофейную охоту.
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