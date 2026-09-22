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Захарова анонсировала «шокирующее» выступление Лаврова

В Москве 22 сентября 2026 года стартует международный форум «Диалог о фейках 4.0», главной темой которого станет борьба с дезинформацией.

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