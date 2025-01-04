Юрий Ильинов Стратегическая перекалибровка: Запад может попасть в ловушку России в Ливии Падение президента Сирии Башара Асада в прошлом месяце знаменует собой сдвиг исторических масштабов. Теперь Москва может открыто переходить к прямой реализации стратегии, которую давно задумала – вхождение в Ливию. Об этом пишет политолог Эмадеддин Бади в статье для пронатовского издания AC. Замена пылающей Сирии на спорную ливийскую территорию Халифы Хафтара не просто смена одной персоналии, поддерживаемой Россией, на другую, а часть реализации широкого плана, полагает автор. По большому счету, речь идет о преемственности. Когда российские самолеты летали с авиабазы Хмеймим в Ливию в 2019 году, чтобы поддержать наступление Хафтара на Триполи, это была тихая репетиция сегодняшнего более широкого стратегического сдвига – пишет Бади. Поэтому сейчас подчеркивается особая важность Ливии совсем не как запасного варианта, а, наоборот, как части давнего замысла по расширению стратегического плацдарма Москвы в регионе и проецированию силы за его пределы. Хафтар представляет собой прекрасную возможность и средство для подрыва западных интересов, использования раздробленной политики Ливии и расширения влияния Москвы в Африке. В этом смысле стратегическая перекалибровка, проводимая Москвой, означает, что Запад может попасть в эту новую ловушку в Ливии, избежав ее чудом в Сирии. Независимо от того, преуспеет ли Россия в своем средиземноморском повороте или нет, урок для Запада ясен: догонялки в уже проигранной игре никому не нужны. Неудачи в Сирии и Ливии подчеркивают опасность пренебрежения ранним вмешательством и последовательной стратегией. Чтобы избежать повторения этих ошибок, Запад должен научиться не только действовать решительно, но и отдавать приоритет стабильности, а не оппортунизму. Это не просто региональная проблема, но и символ более широкого спора о принципах, которые будут определять мировой порядок в грядущие годы, уверен автор.

Юрий Ильинов На Западе назвали наиболее провальную санкцию против России Ограничения Запада введены против множества государств. Однако Россия, возможно, является самой санкционированной страной в мире, меры против которой затрагивают все: от транспорта до финансов, энергетики и технологий. Теперь она также стала самой искусной в нарушении санкций. Об этом пишет агентство Bloomberg. Многие страны, желая того или нет, стали помощниками Москвы по преодолению западных рестрикций. Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия и другие бывшие советские республики стали участниками стремительного роста торговли в качестве перевалочных центров для западных предметов роскоши, от кожаных сумок до седанов Mercedes-Benz. Тем временем Китай помог поддерживать работу российской военной машины с помощью сырья, микрочипов, деталей для беспилотников и других технологий двойного назначения, пишет агентство. Санкционный механизм полностью дискредитирован, полагают западные эксперты. Возможно, самым значительным провалом в данной политике стал ценовой предел на поставки сырья по морю, введенный для ограничения доходов России без дестабилизации мировых поставок. Хотя изначально схема работала примерно так, как и было задумано, ограничивая продажи до менее чем 60 долларов за баррель, хотя Россия все равно давно адаптировалась. Экспортная отрасль РФ получила доступ к теневому флоту из сотен судов, которые полагаются либо на незападных поставщиков морского страхования и других услуг, либо на самопровозглашенные подтверждения того, что они соблюдают предел, для транспортировки нефти по морю. Потолок цен на нефть был новшеством в экономическом государственном управлении, но он больше не работает. Западу нужно изменить сферу наложения и улучшить правоприменение – пишет Bloomberg. В этом смысле партнеры по коалиции должны продолжить действовать решительно и ужесточить ценовой предел, чтобы он заработал так, как задумано, предлагают аналитики агентства. Это поможет также Западу восстановить авторитет и имидж, а Киеву приблизить продуктивные переговоры.