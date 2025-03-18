Трамп исключил DEI из дипломатической службы США

Пересмотром критериев займется госсекретарь Марко Рубио Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал официальный меморандум, который исключает принципы разнообразия, равенства, инклюзии и доступности (DEI) из критериев работы американской дипломатической службы, документ был опубликован на официальном аккаунте Белого дома в социальной сети X.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии