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Петербургский дневник

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Трамп исключил DEI из дипломатической службы США

Трамп исключил DEI из дипломатической службы США

Пересмотром критериев займется госсекретарь Марко Рубио Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал официальный меморандум, который исключает принципы разнообразия, равенства, инклюзии и доступности (DEI) из критериев работы американской дипломатической службы, документ был опубликован на официальном аккаунте Белого дома в социальной сети X.

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