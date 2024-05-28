Кому Киев за 1200 лет принадлежал дольше всех

Алексей Тан

Очередная БЛЕВОТИНА!!.... в летописях временных лет... что в лавре Киевской.... 800-тые года, ПИСАНО!!!... -""Киевская земля мать городов русских..."" ТО ЕСТЬ, в тех землях проживали РУССКИЕ люди... и это ОНИ там города строили и Киев они построили... А, "Киевской Руси" и в ПРИРОДЕ ни когда не существовало... а было Киевское КНЯЖЕСТВО.... и не надо, не надо ничего "высасывать"... из своего гнойного нутра!!.============= И официально (по документам) ...Русь появилась, только после Куликовской битвы!! и Киевского княжества там не было... Господь, почему то НЕ ЗАХОТЕЛ.... давать СВЯТОСТИ СВОЕЙ... землям Киевским.