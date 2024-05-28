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Кому Киев за 1200 лет принадлежал дольше всех

Кому Киев за 1200 лет принадлежал дольше всех

Сделаем простой хронологический обзор и посчитаем - сколько лет и кому принадлежал Киев, ныне столица новоявленного государства.

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Комментарии
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Алексей Тан
Очередная БЛЕВОТИНА!!.... в летописях временных лет... что в лавре Киевской.... 800-тые года, ПИСАНО!!!... -&quot;&quot;Киевская земля мать городов русских...&quot;&quot; ТО ЕСТЬ, в тех землях проживали РУССКИЕ люди... и это ОНИ там города строили и Киев они построили... А, &quot;Киевской Руси&quot; и в ПРИРОДЕ ни когда не существовало... а было Киевское КНЯЖЕСТВО.... и не надо, не надо ничего &quot;высасывать&quot;... из своего гнойного нутра!!.============= И официально (по документам) ...Русь появилась, только после Куликовской битвы!! и Киевского княжества там не было... Господь, почему то НЕ ЗАХОТЕЛ.... давать СВЯТОСТИ СВОЕЙ... землям Киевским.
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ОЛЕГЫЧ
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