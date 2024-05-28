Сделаем простой хронологический обзор и посчитаем - сколько лет и кому принадлежал Киев, ныне столица новоявленного государства.
Кому Киев за 1200 лет принадлежал дольше всех
Комментарии
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Алексей Тан
Очередная БЛЕВОТИНА!!.... в летописях временных лет... что в лавре Киевской.... 800-тые года, ПИСАНО!!!... -""Киевская земля мать городов русских..."" ТО ЕСТЬ, в тех землях проживали РУССКИЕ люди... и это ОНИ там города строили и Киев они построили... А, "Киевской Руси" и в ПРИРОДЕ ни когда не существовало... а было Киевское КНЯЖЕСТВО.... и не надо, не надо ничего "высасывать"... из своего гнойного нутра!!.============= И официально (по документам) ...Русь появилась, только после Куликовской битвы!! и Киевского княжества там не было... Господь, почему то НЕ ЗАХОТЕЛ.... давать СВЯТОСТИ СВОЕЙ... землям Киевским.
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14 час.
ОЛЕГЫЧ
Натуру 3,14дараса не изменить, хоть ты вухи долбись
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10 час.
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