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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Симптомы подростковой депрессии могут сохраняться и в более зрелом возрасте

Согласно исследованию, опубликованному в JAMA Network Open, увеличение количества депрессивных симптомов у подростков может сохраняться и в молодом возрасте у людей, родившихся в период с 1997 по 2001 год.

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