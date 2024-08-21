Симптомы подростковой депрессии могут сохраняться и в более зрелом возрасте

Согласно исследованию, опубликованному в JAMA Network Open, увеличение количества депрессивных симптомов у подростков может сохраняться и в молодом возрасте у людей, родившихся в период с 1997 по 2001 год.
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