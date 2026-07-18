Двухуровневый пентхаус в Обнинске продают за 65 миллионов рублей

Самая дорогая квартира из выставленных на продажу в регионе на популярном сайте объявлений стоит 65 миллионов рублейСамая дорогая квартира из выставленных на продажу в регионе на популярном сайте объявлений стоит 65 миллионов рублей.
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