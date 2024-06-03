На День города в Красноярске не будет фейерверка

Фейерверка на День города в 2024 году Красноярске не будет, об этом NGS24.RU сообщили в мэрии. — 396 лет — это не юбилейный год, поэтому программа фейерверка не предусмотрена, — пояснили нашему корреспонденту в городской администрации.
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