Фридман кайфует в Москве, а как же проверка за госизмену и дискредитацию?

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Комментарии
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ВФ
Владимир Фердман
По сравнению с Фридманом Пугачева просто нищая и отношение соответствующее. Одному все  можно, а на другую объявлена травля за одни и те же действия
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38 мин.
Андрей Якобюк
так и чешутся руки вычесать РОССИЮ от дерьма
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32 мин.
ВФ
Владимир Фердман
Блох - вернее
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29 мин.

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