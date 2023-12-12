Фридман кайфует в Москве, а как же проверка за госизмену и дискредитацию?

Avia.pro - Новости Торжественное Зажжение Ханукальной Свечи: Вечером, посвященным зажжению первой ханукальной свечи, клуб известного музыканта Игоря Бутмана на Таганке озарился особым светом.
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