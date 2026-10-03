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Царьград

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Константин Философенко: флаг и гимн вдохновят дзюдоистов в Баку

Константин Философенко: флаг и гимн вдохновят дзюдоистов в Баку

Старший тренер сборной России по дзюдо Константин Философенко полагает, что флаг и гимн придают уверенности спортсменам перед чемпионатом мира в Баку с 4 по 11 октября.

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